Huawei представила новое поколение смартфона среднего уровня P Smart

В мае этого года компания анонсировала Huawei P Smart 2020, теперь настал черёд преемника. Новый смартфон оснащён 6,67-дюймовым экраном разрешением Full HD+. У устройства есть четверная камера с датчиками на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Фронтальная камера тут 18-Мп. В основу смартфона лёг процессор Kirin 710A. Питает Huawei P Smart 2021 аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки 22,5 Вт.

На смартфоне установлены сервисы Huawei Mobile Services (HMS) с фирменным магазином приложений AppGallery.

Для европейского рынка Huawei P Smart 2021 предлагают за 229 евро. Он поступит в продажу в чёрном, золотистом и зелёном цветах. Продажи начнутся во второй половине октября.