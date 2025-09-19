HUAWEI представила новые умные часы WATCH GT 6: известны российские цены

HUAWEI WATCH Ultimate 2 стали первыми часами, выдерживающими погружение до 150 метров, с возможностью обмена подводными сообщениями и подачей SOS-сигнала. Модель HUAWEI WATCH D2 получила обновленный контроль давления с напоминаниями об измерениях.

Серия смартфонов HUAWEI nova 14 ориентирована на портретный режим съемки: камера с движком XD Portrait делает снимки реалистичными даже при слабом освещении, хвалится компания. Фронтальная камера 50 МП поддерживает автофокус и 5-кратный зум.