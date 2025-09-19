Телефоны
Опубликовано 19 сентября 2025, 16:00
HUAWEI представила новые умные часы WATCH GT 6: известны российские цены

Смартфоны nova 14 и другие гаджеты
HUAWEI представила новые умные часы WATCH GT 6 и не только. HUAWEI провела презентацию и показала новые смарт-часы, смартфоны, планшеты и наушники. Также бренд запустил конкурс креативных работ GoPaint Worldwide 2025. Также стали известны российские цены на часть устройств, что привезут М.Видео-Эльдорадо.
Новые смарт-часы HUAWEI WATCH GT 6 работают без подзарядки до 21 дня и поддерживают точное отслеживание тренировок на улице. Более 100 режимов спорта дополнили специальные функции для велопоездок, кроссового бега, гольфа и лыж.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 стали первыми часами, выдерживающими погружение до 150 метров, с возможностью обмена подводными сообщениями и подачей SOS-сигнала. Модель HUAWEI WATCH D2 получила обновленный контроль давления с напоминаниями об измерениях.

Серия смартфонов HUAWEI nova 14 ориентирована на портретный режим съемки: камера с движком XD Portrait делает снимки реалистичными даже при слабом освещении, хвалится компания. Фронтальная камера 50 МП поддерживает автофокус и 5-кратный зум.

Планшет HUAWEI MatePad 12 X с экраном PaperMatte создан для учебы и творчества. В комплекте — стилус M-Pencil Pro с быстрым доступом к функциям и настройкой кистей.

Цены в России (М.Видео-Эльдорадо по параллельному импорту):

  • WATCH GT 6 — 22 999−24 999 ₽ (предзаказ: наушники FreeBuds 6i в подарок)

  • WATCH GT 6 Pro — 29 999−39 999 ₽ (предзаказ: FreeBuds 6i в подарок)

  • WATCH D2 — 29 999 ₽ (предзаказ: FreeBuds 6i в подарок)

  • FreeBuds SE 4 ANC — 4 499 ₽ (скидка 500 ₽ до 31.10)

