Huawei представила новый гибкий смартфон за 200 тысяч рублей

Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку. Huawei Mate X2 работает на процессоре Kirin 9000. Что интересно, на сайте Huawei указано, что в качестве операционной системы смартфона выступает Android 10.

У Huawei Mate X2 есть до 512 ГБ памяти, 5G-модем, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 55-Вт зарядки.

В Китае новинка будет доступна с 15 февраля. Huawei Mate X2 в версии с 256 ГБ памяти оценён в 18 тысяч юаней (около 206 тысяч рублей), в версии с 512 ГБ — в 19 тысяч юаней (около 218 тысяч рублей).