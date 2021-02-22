Huawei представила новый гибкий смартфон за 200 тысяч рублей
Huawei Mate X2 сгибается экраном вовнутрь, а не наружу. Основной его дисплей получил диагональ 8 дюймов и разрешение 2480 x 2200 пикселей. Также у смартфона есть дополнительный внешний экран. Он 6,45-дюймовый. Обе OLED-панели имеют частоту обновления 90 Гц. Покрытие внутреннего основного экрана минимизирует отражение света и блики.
Смартфон складывается без зазора посередине. Устройство довольно тяжёлое — весит 295 граммов. Оснащено квадрокамерой, разработанной в сотрудничестве с Leica. Основной датчик здесь 50-Мп. Он дополняется модулями на 8 Мп с 10-кратным оптическим зумом, 12 Мп с 3-кратным оптическим зумом и на 16 Мп (сверхширокоугольный). Гибридный зум здесь достигает 100 крат.
GSMArena
Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку. Huawei Mate X2 работает на процессоре Kirin 9000. Что интересно, на сайте Huawei указано, что в качестве операционной системы смартфона выступает Android 10.
У Huawei Mate X2 есть до 512 ГБ памяти, 5G-модем, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 55-Вт зарядки.
В Китае новинка будет доступна с 15 февраля. Huawei Mate X2 в версии с 256 ГБ памяти оценён в 18 тысяч юаней (около 206 тысяч рублей), в версии с 512 ГБ — в 19 тысяч юаней (около 218 тысяч рублей).