Huawei представила новый складной смартфон с гибким экраном

Преемник модели Mate X получил 8-дюймовый экран в разложенном состоянии. Если его сложить, то диагональ дисплея на фронтальной панели будет равна 6,6 дюйма, а задней — 6,38.

Huawei рассказала, что использует в новинке двухслойный прозрачный полиимид для производства экрана. Он на 80% прочнее, чем однослойный. Также компания усовершенствовала саму конструкцию аппарата. Кроме того, Huawei обновила процессор: вместо Kirin 980 в смартфон установили Kirin 990 5G. Помимо производительности увеличилась и энергоэффективность.

Основная камера устройства оснащена следующими датчиками: на 40 Мп, 8 Мп, 16 Мп, а также имеет ToF-модуль.

Цена Huawei Mate Xs составит 2499 евро (около 176 755 рублей). Так будет стоить версия с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Продажи аппарата на глобальном рынке начнутся со следующего месяца.