Huawei представила смартфон Nova 14i, похожий на старшего брата из 2023-го

Nova 14i оснащён 6,95-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Сенсор поддерживает 270 Гц. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 680, имеет 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Дизайн включает стеклянную заднюю панель и крупный круглый блок камер с двумя объективами и LED-вспышкой. Основная камера — 50 МП, дополнительный сенсор для глубины — 2 МП, фронтальная камера — 8 МП.

Устройство работает на EMUI 14.2. На боковой грани есть кнопка для быстрого запуска виджетов и приложений.

Главной особенностью стал аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, который обеспечивает до 26 часов воспроизведения видео или до 60 часов разговоров.

Смартфон доступен в синем и чёрном цветах. Цена и точная дата начала продаж пока не раскрыты.