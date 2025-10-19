Huawei представила «упрощённый» смартфон nova 14 Lite

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Для селфи предусмотрена 50 МП камера, батарея на 5 500 мА·ч поддерживает зарядку до 66 Вт.

Основная камера — 50 МП с RYYB-сенсором, к ней добавлен 8 МП ультраширокий объектив, который также используется для макросъёмки. В отличие от стандартного, у nova 14 Lite нет третьего сенсора.

Точная модель процессора не раскрыта, но предполагается, что это тот же Kirin 8000. Смартфон работает под управлением HarmonyOS 5.1.

Nova 14 Lite будет доступна в трёх цветах: Ice Blue, Frost White и Feather Sand Black. В Китае цена начинается от 2 149 юаней (~301 долларов) за версию на 256 ГБ.