Huawei представит новый гибкий смартфон на онлайн-презентации

На постере, распространяемом по сети, обозначена следующая дата — 23 февраля, 14:00 по центральноевропейскому времени. Однако некоторые издания, ссылаясь на Huawei, пишут, что виртуальная пресс-конференция состоится 24 февраля в 15:00 по центральноевропейскому времени. Компания называет мероприятие именно таким образом потому, что оно не будет проводиться традиционным образом.

Издание Gizmochina также сообщило, что Huawei намерена анонсировать новый гибкий смартфон на данной пресс-конференции. Помимо этого, компания собирается представить на мероприятии ещё несколько потребительских продуктов.

Какой именно смартфон покажет Huawei, пока сказать сложно. Журналисты предполагают, что это может быть модель Mate XS с улучшенным процессором Kirin 990 5G.

Стоит отметить, что бренд Honor тоже намерен провести мероприятие 24 февраля.