Опубликовано 22 мая 2025, 19:451 мин.
Huawei представит серию Nova 15 уже во второй половине года — СМИЖдёте?
Huawei недавно выпустила смартфоны Nova 14, но уже ходят слухи о следующем поколении — Nova 15. По информации инсайдера с Weibo, компания увеличила производство чипов Kirin, включая версии с поддержкой 5G. Ожидается, что Nova 15 появится во второй половине 2025 года.
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Huawei ранее часто обновляла серию Nova быстрее, чем флагманские линейки Mate и Pura, и, похоже, собирается продолжить эту традицию.
Новая серия может снова включать сразу несколько моделей, как это было с Nova 14 — стандартной, Pro и Ultra. Nova 14 Ultra, например, поддерживает спутниковую связь, а модели Pro и Ultra оснащены мощными чипами Kirin 8020, сравнимыми по производительности с Kirin 9010. Также в устройствах улучшены камеры, особенно для селфи и портретов.
Если слухи подтвердятся, покупатели получат ещё одну доступную линейку смартфонов уже к концу года.