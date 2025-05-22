Huawei ранее часто обновляла серию Nova быстрее, чем флагманские линейки Mate и Pura, и, похоже, собирается продолжить эту традицию.

Новая серия может снова включать сразу несколько моделей, как это было с Nova 14 — стандартной, Pro и Ultra. Nova 14 Ultra, например, поддерживает спутниковую связь, а модели Pro и Ultra оснащены мощными чипами Kirin 8020, сравнимыми по производительности с Kirin 9010. Также в устройствах улучшены камеры, особенно для селфи и портретов.

Если слухи подтвердятся, покупатели получат ещё одну доступную линейку смартфонов уже к концу года.