Huawei представят широкий складной Pura X Max 20 апреля, но дизайн уже показали

Опубликовано 15 апреля 2026, 13:181 мин.
Huawei представят широкий складной Pura X Max 20 апреля, но дизайн уже показалиА что по «начинке»
Huawei Pura X Max необычного для складных смартфонов форм-фактора официально представят в Китае 20 апреля. Но уже сейчас компания поделилась его внешним видом
Pura X Max станет больше — с более крупными дисплеями как снаружи, так и внутри. Сзади тройная камера, расположенная в модуле овальной формы. Фронтальные камеры есть и на внешнем, и на внутреннем экране.
Телефон будет доступен в пяти цветах: Звёздно-синий, Оливково-золотой, Ночной чёрный, Ярко-оранжевый, Белый. Покупатели смогут выбрать от 12 ГБ оперативной и 256 ГБ основной до 16 ГБ оперативной и 1 ТБ основной памяти. Предзаказ уже открыт.
Других характеристик пока не раскрывают. Но известно, что внутри, скорее всего, будет новый процессор Kirin 9030.