Huawei предупредила об обновлении смартфонов с Android на HarmonyOS в июне

Об этом сообщил руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу (Wang Chenglu). Хотя топ-менеджер не назвал конкретные модели, которые получат обновление, ожидается, что первыми среди них будут смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40 и Mate X2.

Конечно, только этими моделями всё не ограничится. Ранее сообщалось, что HarmonyOS 2.0 получат многие старые смартфоны компании, в том числе выпущенные под брендом Honor, который ныне не принадлежит Huawei. Они тоже должны обновиться позже летом.

Источник пишет, что к концу 2021 года компания планирует перевести все 200 млн устройств, находящихся в обороте, на собственную ОС.