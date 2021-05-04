Телефоны
Сегодня в 16:23
Huawei предупредила об обновлении смартфонов с Android на HarmonyOS в июне
Сначала это случится с флагманами
Huawei объявила, что готовится к запуску финальной сборки фирменной операционной системы HarmonyOS на смартфонах. Обновление устройств запланировано на начало июня 2021 года.
Об этом сообщил руководитель отдела разработки программного обеспечения Huawei Consumer Business Group Ван Ченглу (Wang Chenglu). Хотя топ-менеджер не назвал конкретные модели, которые получат обновление, ожидается, что первыми среди них будут смартфоны серий Mate 40, Mate 30, P40 и Mate X2.
Конечно, только этими моделями всё не ограничится. Ранее сообщалось, что HarmonyOS 2.0 получат многие старые смартфоны компании, в том числе выпущенные под брендом Honor, который ныне не принадлежит Huawei. Они тоже должны обновиться позже летом.
Источник пишет, что к концу 2021 года компания планирует перевести все 200 млн устройств, находящихся в обороте, на собственную ОС.