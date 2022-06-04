Huawei прекратила производство своего флагмана Mate 40

В настоящее время официальный магазин Huawei показывает, что единственными оставшимися в продаже смартфонами серии Mate являются складные флагманы Huawei Mate Xs 2 и Huawei Mate X2, а также более старые модели Huawei Mate 30 5G и Huawei Mate 30 Pro.

Журналисты отметили, что в ближайшие пять лет Huawei по-прежнему будет присутствовать на рынке смартфонов, но ожидается, что компания переключится на устройства класса люкс, в частности, продолжит развивать складные модели.