Huawei прекратила производство своего флагмана Mate 40

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Huawei прекратила производство своего флагмана Mate 40Больше его нет на официальном сайте
Китайский новостной сайт о технологиях ITHome сообщил, что в официальных каналах онлайн-продаж больше нет смартфонов Huawei Mate 40 и Huawei Mate 40 Pro. Судя по всему, компания прекратила производство флагманской серии.
В настоящее время официальный магазин Huawei показывает, что единственными оставшимися в продаже смартфонами серии Mate являются складные флагманы Huawei Mate Xs 2 и Huawei Mate X2, а также более старые модели Huawei Mate 30 5G и Huawei Mate 30 Pro.
Журналисты отметили, что в ближайшие пять лет Huawei по-прежнему будет присутствовать на рынке смартфонов, но ожидается, что компания переключится на устройства класса люкс, в частности, продолжит развивать складные модели.