Huawei превратит экран смартфона целиком в сканер отпечатков пальцев

Компания уже направила соответствующую патентную заявку в ведомства на шести рынках, в том числе Европы и США. В патентной документации описывается несколько возможных применений для новой технологии. Например, сканер отпечатков пальцев можно будет использовать в отдельных приложениях. Пользователь может приложить палец к тому месту на экране, на котором виден значок приложения, и таким образом будет идентифицирован для входа в аккаунт.

При этом запатентованная технология позволяет оставить всё «как было». То есть настроить для работы сканера только определённую область экрана.

Когда Huawei выпустит смартфон с реализованной технологией, пока неизвестно.