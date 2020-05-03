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Huawei превзошла Qualcomm в поставке процессоров для смартфонов в Китае
Но это из-за популярности смартфонов Huawei
Huawei превзошла Qualcomm в поставке процессоров для смартфонов в Китае. Подразделение китайской компании HiSilicon стало крупнейшим в стране поставщиком SoC для телефонов по результатам первого квартала 2020 года.
HiSilicon заняла 43,9-процентную долю рынка. Годом ранее было 24,3%. А вот у Qualcomm доля за год упала до 32,8%. У MediaTek тоже наблюдалось падение — до 13,1%.
Издание Gizchina отмечает, что расширение HiSilicon было обусловлено исключительно успехами устройств Huawei и Honor. То есть увеличение доли на рынке не значит, что производители смартфонов начали выбирать платформы HiSilicon вместо Qualcomm.
Стоит отметить, что в рейтинге поставщиков SoC также присутствует Apple. Её доля равна 8,5%.