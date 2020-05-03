Huawei превзошла Qualcomm в поставке процессоров для смартфонов в Китае

HiSilicon заняла 43,9-процентную долю рынка. Годом ранее было 24,3%. А вот у Qualcomm доля за год упала до 32,8%. У MediaTek тоже наблюдалось падение — до 13,1%.

Издание Gizchina отмечает, что расширение HiSilicon было обусловлено исключительно успехами устройств Huawei и Honor. То есть увеличение доли на рынке не значит, что производители смартфонов начали выбирать платформы HiSilicon вместо Qualcomm.

Стоит отметить, что в рейтинге поставщиков SoC также присутствует Apple. Её доля равна 8,5%.