Huawei придумала, как убрать складки с гибких экранов

Эти складки могут привлекать внимание пользователя и портить внешний вид устройства. Однако новая технология Huawei позволяет от них избавиться. В патентной документации описаны три компонента технологии: первая складываемая структура, вторая складная структура и механизм, который соединяет их.

Оптимизируя способ соединения для каждого компонента, можно предотвратить растяжение или другие деформации экрана во время процесса складывания и раскладывания. Huawei добавила, что работа с давлением может эффективно решить проблему складок.

Источники ожидают появление подобной технологии в грядущем смартфоне Huawei Mate X2. Он уже прошёл сертификацию, то есть его запуск должен состояться скоро.