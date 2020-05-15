Huawei пришлось заменить американские детали в смартфонах на китайские из-за санкций

После бана США в отношении Huawei только 1% от стоимости внутренних компонентов смартфона оказался американским. Ранее доля таких деталей составляла 11%. Теперь же в устройства поставляются компоненты от китайских малоизвестных компаний. Их доля составила 42% от общей стоимости составляющих Mate 30.

Стоит отметить, что недавно стало известно, какой процессор будет первым у Huawei от китайского производителя SMIC вместо тайваньского TSMC. Им оказался чип Kirin 710A для смартфонов среднего класса. Он будет изготавливаться на 14-нм техпроцессе, хотя оригинальный Kirin 710 от TSMC производился на техпроцессе 12 нм.