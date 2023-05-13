Huawei привезет в Россию складные смартфоны Mate X3: наушники в подарок за предзаказ

Mate X3 может похвастаться 7,85-дюймовым внутренним дисплеем, и 6,4-дюймовым внешним дисплеем и функционированием на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Он оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч и камерой, включающей датчики на 50 МП, 13 МП и 12 МП. Фронтальная камера имеет 8 МП.

Huawei предлагает несколько вариантов объема основной памяти - от 256 ГБ до 1 ТБ.