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17:36, 13 мая 2023
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Huawei привезет в Россию складные смартфоны Mate X3: наушники в подарок за предзаказ

Информации о ценах нет, но в Европе он будет стоит 2 200 евро

Huawei объявила о том, что предзаказы на складной смартфон Mate X3 в России стартуют с 16 мая. Период предварительных заказов продлится до 25 мая, а официальные продажи начнутся 26 мая. Оформившие предзаказ, кстати, получат в подарок часы Huawei Watch GT 3 Pro стоимостью около 23 000 рублей

Mate X3 может похвастаться 7,85-дюймовым внутренним дисплеем, и 6,4-дюймовым внешним дисплеем и функционированием на чипе Snapdragon 8+ Gen 1 4G. Он оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч и камерой, включающей датчики на 50 МП, 13 МП и 12 МП. Фронтальная камера имеет 8 МП.

Huawei предлагает несколько вариантов объема основной памяти - от 256 ГБ до 1 ТБ.

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