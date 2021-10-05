Huawei привезла новый смартфон среднего класса в Россию

В системе камер смартфона есть широкоуголка и макрообъектив. Фронталка тут представлена датчиком изображения на 16 Мп. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Смартфон можно зарядить на 68% за 20 минут. Полная зарядка занимает 38 минут.

Huawei nova 8i работает под управлением прошивки EMUI 11. Предварительный заказ на устройство в России начинается 12 октября 2021 года. Рекомендованная розничная цена смартфона составляет 26 999 рублей.