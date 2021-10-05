Huawei привезла новый смартфон среднего класса в Россию

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Huawei привезла новый смартфон среднего класса в РоссиюЗа 27 тысяч рублей
Huawei представила в России смартфон nova 8i с тонкими рамками вокруг экрана, четверной камерой с главным датчиком на 64 Мп и поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
В Huawei nova 8i установили экран диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1080 × 2376 пикселей. Его окружают тонкие рамки — 1,3 мм с боков и 1,35 мм сверху. Также панель поддерживает функцию защиты зрения Eye Comfort.
Huawei
В системе камер смартфона есть широкоуголка и макрообъектив. Фронталка тут представлена датчиком изображения на 16 Мп. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Смартфон можно зарядить на 68% за 20 минут. Полная зарядка занимает 38 минут.
Huawei nova 8i работает под управлением прошивки EMUI 11. Предварительный заказ на устройство в России начинается 12 октября 2021 года. Рекомендованная розничная цена смартфона составляет 26 999 рублей.