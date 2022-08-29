Huawei привезла свой лучший смартфон в Казахстан и назвала цены. Ждём, когда довезут в Россию?

Это складная модель

В Казахстане прошла крупная презентация, на которой представили складной флагманский смартфон Huawei Mate Xs 2. Стали известны местные цены на устройство. Возможно, это позволит предсказать, сколько примерно будет стоить такой смартфон у нас (если доедет).