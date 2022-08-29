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Huawei привезла свой лучший смартфон в Казахстан и назвала цены. Ждём, когда довезут в Россию?Это складная модель
В Казахстане прошла крупная презентация, на которой представили складной флагманский смартфон Huawei Mate Xs 2. Стали известны местные цены на устройство. Возможно, это позволит предсказать, сколько примерно будет стоить такой смартфон у нас (если доедет).
Модель Mate Xs 2 получила 50-мегапиксельную камеру, 7,8-дюймовый складной дисплей с частотой обновления до 120 Гц, разрешением 2480 x 2200 пикселей и соотношением 8:7,1, аккумулятор ёмкостью 4600 мАч. Устройство поддерживает зарядку мощностью 66 Вт.
Huawei
Huawei Mate Xs 2 поступит в продажу 28 августа по рекомендованной цене 999 990 тенге (около 127 тысяч рублей по текущему курсу).