Huawei привезла в Россию флагман стоимостью 100 тысяч рублей

Смартфон отличается продвинутыми возможностями камеры. Она включает в себя пять объективов. Один из сенсоров в системе камер является самым крупным на рынке — его разрешение равно 50 Мп, а диагональ — 1/1,28 дюйма. У смартфона также есть широкоформатный кинообъектив на 40 Мп. Камера позволяет делать чёткие снимки даже при слабом освещении и замедленные видео со скоростью 7680 кадров в секунду. Объектив SuperZoom обеспечивать десятикратное оптическое и 100-кратное цифровое увеличение. Фронтальная камера у смартфона 32-Мп.

Диагональ экрана Huawei P40 Pro+ составляет 6,58 дюйма, разрешение — 2640 × 1200 пикселей, а частота обновления — 90 Гц. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Смартфон работает на топовом процессоре Kirin 990 5G, оснащён аккумулятором ёмкостью 4200 мАч. Также устройство поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 40 Вт.

В России предзаказ на Huawei P40 Pro+ начинается с 13 июля. Смартфон предлагается варианте с чёрным корпусом и 8 ГБ + 512 ГБ памяти. Его стоимость составляет 99 999 рублей.