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Huawei привезла в Россию свой технологичный смартфон-раскладушку

P50 Pocket
Помимо P50 Pro компания Huawei сегодня представила для российского рынка смартфон с гибким экраном P50 Pocket. Он выполнен в форм-факторе раскладушки.
Huawei привезла в Россию свой технологичный смартфон-раскладушку

В Китае презентация Huawei P50 Pocket прошла в декабре 2021 года. Модель получилась очень интересной. У неё есть 6,9-дюймовый складной экран частотой обновления 120 Гц и разрешением 1188 x 2790, мощный процессор предыдущего поколения Snapdragon 888 4G, тройная основная камера (40 Мп + 13 Мп (ультраширик) + 32 Мп, селфи-камера на 10,7 Мп (ультраширик). В смартфоне установлена батарея ёмкостью 4000 мАч с поддержкой проводной 40-Вт зарядки. Есть также наружный экран диагональю 1 дюйм.

Huawei привезла в Россию свой технологичный смартфон-раскладушку

В России Huawei P50 Pocket в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ можно будет купить за 129 999 рублей. Старт предзаказа — 8 февраля 15:00 по московскому времени.

Huawei также предлагает российским покупателям эксклюзивное обслуживание: можно будет заплатить 1 рубль вместо 11 999 и получить дополнительную защиту экрана и бесплатную замену аккумулятора. Предложение действует в течение двух дней с момента покупки устройства. Вторая опция: за 1 рубль вместо 6999 получить дополнительную гарантию на год.

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