Huawei привезла в Россию свой технологичный смартфон-раскладушку

В России Huawei P50 Pocket в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ можно будет купить за 129 999 рублей. Старт предзаказа — 8 февраля 15:00 по московскому времени.

Huawei также предлагает российским покупателям эксклюзивное обслуживание: можно будет заплатить 1 рубль вместо 11 999 и получить дополнительную защиту экрана и бесплатную замену аккумулятора. Предложение действует в течение двух дней с момента покупки устройства. Вторая опция: за 1 рубль вместо 6999 получить дополнительную гарантию на год.