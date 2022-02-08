Huawei привезла в Россию свой технологичный смартфон-раскладушку

Huawei привезла в Россию свой технологичный смартфон-раскладушкуP50 Pocket
В Китае презентация Huawei P50 Pocket прошла в декабре 2021 года. Модель получилась очень интересной. У неё есть 6,9-дюймовый складной экран частотой обновления 120 Гц и разрешением 1188 x 2790, мощный процессор предыдущего поколения Snapdragon 888 4G, тройная основная камера (40 Мп + 13 Мп (ультраширик) + 32 Мп, селфи-камера на 10,7 Мп (ультраширик). В смартфоне установлена батарея ёмкостью 4000 мАч с поддержкой проводной 40-Вт зарядки. Есть также наружный экран диагональю 1 дюйм.
В России Huawei P50 Pocket в конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ можно будет купить за 129 999 рублей. Старт предзаказа — 8 февраля 15:00 по московскому времени.
Huawei также предлагает российским покупателям эксклюзивное обслуживание: можно будет заплатить 1 рубль вместо 11 999 и получить дополнительную защиту экрана и бесплатную замену аккумулятора. Предложение действует в течение двух дней с момента покупки устройства. Вторая опция: за 1 рубль вместо 6999 получить дополнительную гарантию на год.