Huawei признала, что выпускать флагманские смартфоны стало невероятно сложно

О сложностях поведал генеральный директор Huawei Consumer Business Group Ю Чэндун. Он сообщил, что производственный процесс был сложным из-за серьёзных сбоев в цепочке поставок и ограниченных поставок чипов. Несмотря на эти препятствия, команде удалось запустить флагман в производство.

Ю также рассказал о внутренних препятствиях, с которыми столкнулась компания. Кто-то из команды считал, что успех Mate 50 невозможен из-за высокой стоимости и ограничений. Однако Ю был полон решимости сделать продукт успешным.