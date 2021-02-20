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Сегодня в 19:19
Huawei признала вариант конструкции гибкого смартфона Samsung лучше своего
Новинка компания будет как Galaxy Fold
Samsung и Huawei одними из первых выпустили складные смартфоны с гибкими экранами. У первой компании устройство сгибалось дисплеем вовнутрь, а у второй — наоборот. Теперь, похоже, Huawei признала, что вариант конструкции гибкого смартфона Samsung лучше, чем у неё.
22 февраля Huawei должна представить новый складной Mate X2. В сети появились официальные тизеры, которые показывают, что новинка компании сделана по конструкции, как у Samsung Galaxy Fold. Также под постером написано, что механизм закрытия и открытия будет надёжным. В целом, такая конструкция предотвращает попадание пыли, что повышает долговечность устройства.
Известно, что Huawei Mate X2 получит два экрана — первый основной диагональю 8,01 дюйма и второй внешний диагональю 6,56 дюйма. Разрешение основного дисплея составит 2480 x 2200 пикселей. Также аппарат будет оснащён аккумулятором ёмкостью 4400 мАч и процессором Kirin 9000.