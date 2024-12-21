Huawei продаст более 10 миллионов смартфонов Mate 70, считают аналитики

Опубликовано 21 декабря 2024, 15:001 мин.
Huawei продаст более 10 миллионов смартфонов Mate 70, считают аналитикиПродажи превысят 10 миллионов единиц
Серия Huawei Mate 70 уверенно стартовала и превзошла все ожидания на китайском рынке. Всего за две недели эта серия превзошла своего предшественника, Mate 60, и аналитики прогнозируют, что продажи превысят 10 миллионов единиц.
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Успех пришел после того, как Mate 60 столкнулся с проблемами в цепочке поставок, что ограничило его продажам. Благодаря «улучшенным производственным возможностям» серия Mate 70 пользуется высоким спросом и уже привела к перепродажам некоторых моделей по завышенным ценам. Чтобы удовлетворить спрос, Huawei увеличила производство на 30%.
В настоящее время можно приобрести стандартную модель Mate 70, но версии Pro, Pro+ и Ultimate Design требуют брони из-за ограниченной доступности.