Huawei продаст более 10 миллионов смартфонов Mate 70, считают аналитики

Успех пришел после того, как Mate 60 столкнулся с проблемами в цепочке поставок, что ограничило его продажам. Благодаря «улучшенным производственным возможностям» серия Mate 70 пользуется высоким спросом и уже привела к перепродажам некоторых моделей по завышенным ценам. Чтобы удовлетворить спрос, Huawei увеличила производство на 30%.

В настоящее время можно приобрести стандартную модель Mate 70, но версии Pro, Pro+ и Ultimate Design требуют брони из-за ограниченной доступности.