Huawei продаёт в России устройства со скидками до 50%

Распродажа называется «Летний киберпонедельник», и продлится она до 29 июня. В рамках акции можно купить смартфон Honor View 30 Pro со скидкой в 8000 рублей за 28 990 рублей. Покупатели также смогут выбрать подарок — наушники или фитнес-браслет Honor Band 5.

Большую скидку в 15 000 рублей Huawei даёт на Huawei P30 Pro, который можно купить за 44 990 рублей. Новый Huawei P40 предлагают за 39 990 рублей. Одно из самых дешёвых предложений — Huawei P Smart 2019 за 14 770 рублей.

Что касается 50-процентной скидки, то она распространяется на динамики Huawei. Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.