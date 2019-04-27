Huawei прокомментировала скандал с водозащитой флагманского P30 Pro

Один из пользователей смартфона рассказал в соцсети Weibo, как выронил P30 Pro в воду, быстро вытащил его, но телефон так и не начал работать снова. Данная ситуация возмутила пользователей потому, что Huawei обещала предоставить модели достойную влагозащиту уровня IP68. Даже у iPhone X защита от воды хуже — по стандарту IP67.

Пострадавший пользователь обратился в официальную службу поддержки Huawei за разъяснениями. Сотрудник ему ответил, что влагозащита не сработала только потому, что отверстия и громкоговоритель смартфона не были закрыты специальным заглушками.

Ли Сяолун раскритиковал ответ сотрудника и процитировал пункты из документа о тестировании аппарата на соответствие стандарту IP68. Согласно им, чтобы водозащита сработала, глубина погружения не должна быть более 1,5 м, длительность — тридцати минут, а разница температур воды и смартфона не превышать 5°C. Интересно то, что в официальных тестах IP68 пункта о разнице температур вообще нет. Журналисты предположили, что Huawei решила таким образом защитить себя от претензий пользователей.