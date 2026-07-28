Huawei проведёт две презентации в один месяц с Apple

Опубликовано 28 июля 2026, 16:401 мин.
Huawei проведёт две презентации в один месяц с AppleСмартфоны покажут
Согласно данным Digital Chat Station, Huawei планирует провести две отдельные презентации в сентябре. В начале месяца могут показать складывающийся втрое Mate XT2, а в конце сентября флагманскую серию Mate 90.
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Mate XT2 получит процессор Kirin 9050 Pro, созданный по 3-нм техпроцессу, аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч и улучшенный шарнир. Внутренний экран будет 10,2-дюймовым экране.
Серия Mate 90 будет включать базовую модель, Pro, Pro Max и RS. Все с плоскими экранами. Старшие версии Pro Max и RS оснастят двойной перископной камерой. Ёмкость батареи составит от 6800 до 7000 мА·ч, а диагональ дисплея 6,9 дюйма. В Mate 90 также ожидается использование процессора Kirin 9050 Pro.