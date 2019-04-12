Huawei проверила, как работает смартфон на высоте 28 км

Запуск прошёл 7 апреля в городе Переславль-Залесский. Подъём аппарата на высоту 28 км занял 83 минуты, спуск — 27 минут. В верхних слоях атмосферы Honor 8A Pro подвёргся воздействию температуры минус 61°С, но продолжил работать. Во время полёта на экране смартфона транслировалось слайд-шоу из фотографий, победивших в конкурсе для пользователей #HONORТыПростоКосмос.

Продажи нового смартфона начались сегодня в официальном интернет-магазине Honor. Модель оснащена экраном с диагональю 6,09 дюйма. Объём оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной — 64 ГБ. Основная камера смартфона получила 13 МП, а фронтальная — 8 МП.