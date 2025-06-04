Huawei Pura 80 Ultra получит улучшенный дисплей в сравнении c Mate 70 RS

Главной особенностью Pura 80 Ultra может стать двойной OLED-дисплей, в котором используются два слоя пикселей. Такая технология повышает яркость, снижает нагрузку на каждый слой и улучшает энергопотребление.

Хотя точные характеристики пока не раскрыты, ожидается, что дисплей Pura 80 Ultra будет крупнее и ярче, получит улучшенную частоту обновления и более комфортную для глаз ШИМ-подсветку.

Для сравнения, экран Mate 70 RS уже предлагает 6,9 дюйма, частоту обновления 120 Гц, яркость до 3500 нит.

Пока Huawei не раскрывает подробности.