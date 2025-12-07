Huawei Pura 90 получит серьезное обновление селфи-камеры

Согласно последним данным, инженеры Huawei особое внимание уделяется селфи-модулю. Хотя точные детали не раскрываются, есть предположение, что в Pura 90 может появиться более продвинутая технология 3D-сканирования лица (возможно, с использованием ToF-датчика).

Также ожидаются изменения в основной и телефото-камерах. В частности, Huawei может отказаться от технологии двойной перископной камеры, представленной в текущих моделях, в пользу новой системы — возможно, с непрерывным оптическим зумом.

Пока вся информация основана на слухах и утечках.