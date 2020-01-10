Huawei раскрыла популярность гибкого смартфона Mate X

Пока Mate X продаётся только в Китае, поэтому мы ожидали не таких уж больших цифр. Однако в Huawei заявили, что компания поставляет по 100 тысяч смартфонов в месяц. Напомним, Samsung за всё время с начала продаж смогла реализовать только 400 тысяч аппаратов Galaxy Fold.

Поскольку запуск Huawei Mate X состоялся 15 ноября 2019 года, можно подсчитать, что к сегодняшнему дню компания продала почти 200 тысяч смартфонов.

Отметим, что стоимость Mate X превышает цену Galaxy Fold — равна примерно $2500.