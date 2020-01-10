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Сегодня 17:37
Huawei раскрыла популярность гибкого смартфона Mate X
Но звучит сомнительно
Недавно Samsung рассказала, сколько гибких смартфонов Galaxy Fold смогла реализовать в прошлом году. Оказалось, что не так уж много. Теперь информацию по продажам складного Mate X раскрыли и представители Huawei.
Пока Mate X продаётся только в Китае, поэтому мы ожидали не таких уж больших цифр. Однако в Huawei заявили, что компания поставляет по 100 тысяч смартфонов в месяц. Напомним, Samsung за всё время с начала продаж смогла реализовать только 400 тысяч аппаратов Galaxy Fold.
Поскольку запуск Huawei Mate X состоялся 15 ноября 2019 года, можно подсчитать, что к сегодняшнему дню компания продала почти 200 тысяч смартфонов.
Отметим, что стоимость Mate X превышает цену Galaxy Fold — равна примерно $2500.