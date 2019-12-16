Huawei распродаёт свои лучшие смартфоны со скидками до 15 тысяч рублей

Акция стартует 19 декабря. Максимальную скидку в 15 000 рублей получит Mate 20 Pro. Его можно будет купить за 34 900 рублей вместо 49 990. Кроме того, покупателям в подарок достанутся Bluetooth-наушники Sport lite.

По сниженной цене будут продаваться и P30 Pro (-12 000 рублей), и nova 5T (-6000 рублей). Также всем желающим стоит оформить e-mail-подписку, чтобы получить дополнительную секретную скидку на данные модели смартфонов.

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