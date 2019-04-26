Huawei рассекретила внешность своего первого смартфона с выдвижной камерой

Предполагается, что P Smart Z будет моделью среднего уровня. Смартфон работает на Kirin 710, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Ёмкость аккумулятора устройства равна 4000 мАч.

Самое интересное — камера. Основная камера смартфона получит два датчика на 16 и 2 Мп, а фронтальная — 16 МП. Она будет выдвижной. Ранее, как мы уже говорили, Huawei на такие эксперименты не пускалась. Но, если верить рендерам, на этот раз выдвижной модуль нужен модели, чтобы обеспечить безрамочность экрана. Диагональ его, кстати, будет равна 6,6 дюймам.

Когда компания официально представит смартфон пока неизвестно. Но, судя по всему, уже скоро.