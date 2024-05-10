Huawei расширил количество отечественных компонентов в новой серии Pura 70

Опубликовано 10 мая 2024, 00:00
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Huawei расширил количество отечественных компонентов в новой серии Pura 70Китайцы делают успехи
Несмотря на продолжающиеся торговые ограничения, Huawei демонстрирует свою растущую независимость с помощью новой серии Pura 70. Недавний анализ показывает значительный сдвиг в сторону компонентов отечественного производства, особенно в технологии хранения данных, пишут СМИ.
Анализ показывает использование чипов памяти NAND, которые, вероятно, упакованы собственным подразделением Huawei HiSilicon. Это явный отход от Mate 60 Pro, который, как сообщалось, использовал запасы южнокорейских чипов. Хотя чипы DRAM (памяти) в Pura 70 Pro по-прежнему поставляются южнокорейской компанией SK Hynix, ядро телефона явно более самостоятельное. Он может похвастаться отечественным процессором Kirin 9010, построенным на 7-нм архитектуре.
«Использование отечественных компонентов очень высокое, определенно выше, чем в Mate 60», — подтверждает Шахрам Мохтари из iFixit, который проводил разборку. Эти новости совпали с тем, что Министерство торговли США отозвало экспортные лицензии Intel и Qualcomm на поставки Huawei.