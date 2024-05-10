Huawei расширил количество отечественных компонентов в новой серии Pura 70

Анализ показывает использование чипов памяти NAND, которые, вероятно, упакованы собственным подразделением Huawei HiSilicon. Это явный отход от Mate 60 Pro, который, как сообщалось, использовал запасы южнокорейских чипов. Хотя чипы DRAM (памяти) в Pura 70 Pro по-прежнему поставляются южнокорейской компанией SK Hynix, ядро телефона явно более самостоятельное. Он может похвастаться отечественным процессором Kirin 9010, построенным на 7-нм архитектуре.