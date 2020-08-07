Huawei рассказала, какой флагманский смартфон станет последним на базе фирменного процессора

ЧенгДонг подтвердил, что Huawei осенью запускает флагманскую серию смартфонов Mate 40. Эти устройства будут работать на фирменном процессоре компании серии Kirin 9000. Он, по словам ЧенгДонга, станет одним из самых мощных процессоров, будет поддерживать 5G, искусственный интеллект и мощную графику.

Также представитель Huawei заявил, что Mate 40 может стать последним смартфоном, который получит флагманский процессор Kirin. Дело в том, что США ввели очередные санкции против Huawei, которые вступят в силу 15 сентября. Из-за них компания не сможет производить собственные мощные чипы.