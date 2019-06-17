Huawei рассказала, сколько телефонов перестанет выпускать из-за санкций США

Сообщается, что Huawei даже рассматривает прекращение поставок нового смартфона Honor 20, если продажи окажутся ниже, чем ожидается. Впрочем компания уже снизила свои ожидания по продажам и утверждает, что не допустит потери бюджета, массовых увольнений и продажи крупных активов.

В количественном выражении Huawei прогнозирует падение объёмов продаж смартфонов на 40-60 миллионов штук. Причиной этого Чжэнфэй назвал атаки Трампа. По его мнению, в этой «войне» пострадают обе стороны. Победителя не будет.

Чжэнфэй также подсчитал, на сколько может сократиться общий доход Huawei в ближайшие два года: на $30 миллиардов. Это, конечно, сведёт на нет рост компании.