Huawei разрешила устанавливать фирменную систему HarmonyOS на любые Android-смартфоны

Представитель Huawei сообщил, что HarmonyOS разрабатывалась не только как замена Android для смартфонов Huawei из-за санкций США, но и как альтернатива для других брендов смартфонов.

Скорее всего, других производители сначала захотят посмотреть, как HarmonyOS работает на реальных устройствах. Релиз должен случиться уже скоро. Потом нельзя исключать, что фирменная операционка Huawei появится на других смартфонах.

Ранее в сети даже опубликовали видео, на котором аппарат Xiaomi работает под управлением HarmonyOS. Но оно может быть фейком.