Huawei сертифицировала 100-Вт зарядку для смартфонов

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Huawei сертифицировала 100-Вт зарядку для смартфоновНо последний флагман получил поддержку только 66 Вт
В прошлом месяце бренд Honor анонсировал смартфон Honor 50 Pro с поддержкой 100-Вт зарядки. Бывший владелец бренда решил последовать его примеру. В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилась модель зарядного устройства Huawei аналогичной мощности.
Номер модели — HW-200500C00. Конечно, пока нет никаких сведений о том, когда Huawei выпустит смартфон с поддержкой 100-Вт зарядки. Однако факт получения сертификации говорит о скором запуске.
Стоит отметить, что самая последняя новинка Huawei среди смартфонов — серия P50 — поддерживает проводную зарядку мощностью лишь до 66 Вт. Возможно, компания готовит 100-Вт адаптер для какого-то другого ещё не анонсированного устройства.
Напомним, ранее старшая модель Huawei P50 Pro стала лидером в рейтинге лучших камер.