Huawei сертифицировала 100-Вт зарядку для смартфонов

Номер модели — HW-200500C00. Конечно, пока нет никаких сведений о том, когда Huawei выпустит смартфон с поддержкой 100-Вт зарядки. Однако факт получения сертификации говорит о скором запуске.

Стоит отметить, что самая последняя новинка Huawei среди смартфонов — серия P50 — поддерживает проводную зарядку мощностью лишь до 66 Вт. Возможно, компания готовит 100-Вт адаптер для какого-то другого ещё не анонсированного устройства.

Напомним, ранее старшая модель Huawei P50 Pro стала лидером в рейтинге лучших камер.