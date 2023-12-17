Huawei сломит господство Android? HarmonyOS была на повестке дня тайной встречи в Китае

Цель встречи заключалась в том, чтобы их сотрудники прошли обучение и могли быть сертифицированы в качестве разработчиков операционной системы Harmony Operation System (OS) Huawei.

Несмотря на четырехлетний запрет на использование приложений Google, Huawei молча создает независимую китайскую операционную систему, устойчивую к санкциям США. HarmonyOS уже набирает обороты, заняв 10% китайского рынка смартфонов во втором квартале 2023 года, уступая 72% Android, но приближаясь к 17% iOS.

Имея более 700 миллионов устройств, оснащенных HarmonyOS, и 2,2 миллиона активных разработчиков, Huawei намерена разорвать связи с приложениями для Android в рамках нового шага, намеченного на следующий год.

Есть все шансы, что «битва» за господство операционных систем изменит цифровой ландшафт Китая уже в 2024 году