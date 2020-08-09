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Huawei снабдит свежайшей версией Android только старшую модель серии Mate 40
С приставкой Pro
Инсайдер поведал новые подробности о грядущих флагманских смартфонах Huawei. Если верить его словам, то выходит, что компания снабдит свежайшей версией Android только старшую модель серии Mate 40.
Информатор Эван Блэсс (Evan Blass) рассказал, что модель Mate 40 Pro будет поставляться с прошивкой EMUI 11, которая основана на Android 11. А вот базовая модель смартфона без приставки Pro получит оболочку EMUI 10.x, которая, вероятнее всего, базируется на Android 10.
Предыдущие поколения флагманских смартфонов Huawei продавались с одинаковыми версиями прошивок.
Компания должна представить оболочку EMUI 11 на конференции HDC 2020, которая начнётся 10 сентября 2020 года. Сами смартфоны серии Mate 40 представят тоже в сентябре.