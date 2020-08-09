Huawei снабдит свежайшей версией Android только старшую модель серии Mate 40

Информатор Эван Блэсс (Evan Blass) рассказал, что модель Mate 40 Pro будет поставляться с прошивкой EMUI 11, которая основана на Android 11. А вот базовая модель смартфона без приставки Pro получит оболочку EMUI 10.x, которая, вероятнее всего, базируется на Android 10.

Предыдущие поколения флагманских смартфонов Huawei продавались с одинаковыми версиями прошивок.

Компания должна представить оболочку EMUI 11 на конференции HDC 2020, которая начнётся 10 сентября 2020 года. Сами смартфоны серии Mate 40 представят тоже в сентябре.