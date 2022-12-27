Huawei снова начнёт выпускать по два флагманских смартфона

На этих мероприятиях должны быть представлены две серии смартфонов Huawei P60 и Mate 60, которые будут оснащены чипсетами Qualcomm Snapdragon, скорее всего, без поддержки 5G.

До недавнего времени у Huawei была традиция выпускать два флагманских телефона в год. Раньше компания представляла устройства серии P в первой половине года, а устройства серии Mate — во второй. Однако из-за проблем с цепочкой поставок в последние годы Huawei могла выпускать только один флагман в год. Успех серии Huawei Mate 50, которая была хорошо воспринята потребителями, по-видимому, побудил компанию вернуться к своей традиции в 2023 году.