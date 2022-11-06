Huawei снова решила выпускать по две модели флагманских смартфонов

19:49, 06 ноября 2022
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Huawei снова решила выпускать по две модели флагманских смартфоновHuawei P60 и Huawei Mate 60
Недавно Huawei провела мероприятие, посвящённое фирменной операционной системе HarmonyOS, и раскрыла на нём некоторые подробности о своих будущих смартфонах.
На мероприятии прозвучало, что, скорее всего, в следующем году Huawei вернётся к стратегии двух флагманов. То есть будут смартфоны Huawei P60 с системой Hongmeng 3.1 и Huawei Mate 60 с HarmonyOS 4.0 во второй половине 2023 года.
Недавно в сети появились первые изображения Huawei P60. Скорее всего, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.