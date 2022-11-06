Huawei снова решила выпускать по две модели флагманских смартфонов

На мероприятии прозвучало, что, скорее всего, в следующем году Huawei вернётся к стратегии двух флагманов. То есть будут смартфоны Huawei P60 с системой Hongmeng 3.1 и Huawei Mate 60 с HarmonyOS 4.0 во второй половине 2023 года.

Недавно в сети появились первые изображения Huawei P60. Скорее всего, смартфон будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen2.