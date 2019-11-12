Huawei снова выпустила в России старый смартфон под видом нового из-за санкций США

Из отличий между Nova 5T и Honor 20 только цвета корпуса и дизайн задней панели. В остальном характеристики повторяются. Работает Nova 5T на Kirin 980, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, аккумулятор ёмкостью 3750 мАч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной зарядки.

Аппарат получил четвертую основную камеру с датчиками на 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп. У селфи-камеры датчик изображения один — на 32 Мп.

В России Nova 5T начнёт продаваться 22 ноября по цене 27 990 рублей. Предзаказ уже доступен на официальном сайте Huawei.

Это не первый смартфон, который Huawei перевыпустила за время санкций США. Да и не последний. Источники TJ сообщили, что в конце ноября компания представит в России Honor 20S — клон P30 Lite. Такую практику Huawei может продолжить до весны 2020 года.

Напомним, компания не может использовать сервисы Google в новых устройствах из-за того, что в мае министерство торговли США внесло её в «чёрный список».