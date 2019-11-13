Huawei снова выпустит разные смартфоны под одинаковыми именами для Китая и России

Российский Honor 20S будет больше похож на Huawei P30 Lite. Он имеет экран диагональю 6,15 дюйма и разрешением 2312 х 1080 пикселей. В дисплее есть каплевидный под фронтальную камеру. Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 3340 мАч. Работает на процессоре Kirin 710 и имеет 128 ГБ постоянной памяти.

Из отличий от Huawei P30 Lite в Honor 20S 48-мегапиксельный датчик в основной камере и 24-мегапиксельный — во фронтальной. Оперативной памяти у «новинки» 6 ГБ.

Отметим, что у китайской версии Honor 20S и платформа помощнее (Kirin 810), и экран 6,26-дюймовый, и фронтальная камера 32-мегапиксельная.

Продажи Honor 20S стартуют в России 15 ноября. Стоить он будет 21 990 рублей.