Huawei согласилась выпустить свой складывающийся втрое смартфон Mate XT вне Китая

Опубликовано 22 сентября 2024, 22:041 мин.
Huawei согласилась выпустить свой складывающийся втрое смартфон Mate XT вне КитаяГлобальный запуск Huawei Mate XT подтвержден на начало 2025 года
Huawei подтвердила, что ее инновационный складывающийся втрое смартфон Mate XT выйдет на мировой рынок в первом квартале 2025 года после дебюта в Китае. Изначально считалось, что устройство будет эксклюзивным для Китая, но в статье Android Authority сообщается о планах международного релиза.
Хотя цены за пределами Китая пока не разглашаются, ожидается, что Mate XT будет иметь премиальный ценник, его китайская версия стоит от 19 999 юаней (~$ 2 835).
Huawei Mate XT может похвастаться OLED LTPO-дисплеем, который разворачивается в огромный 10,2-дюймовый экран с разрешением 2232×3184 пикселей. Телефон также поддерживает частоту обновления 120 Гц, 240 Гц и регулировку яркости ШИМ 1440 Гц. Он работает на чипе Kirin 9010 и оснащается до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ для хранения данных.
Устройство оснащено 50-Мп основной камерой с переменной диафрагмой, 12-Мп сверхширокоугольным объективом и 12-Мп перископическим телеобъективом. Также в нем установлен аккумулятор емкостью 5 600 мАч с 66 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.