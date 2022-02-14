Huawei создала камеру для анализа состояния кожи лица

Во время снятия 3D-модели лица на экране будут отображаться инструкции. Вполне вероятно, что пользователю придётся подвигать головой в процессе.

В результате система выдаст подробные сведения о ваших порах, морщинах, прыщах, чёрных точках, покраснениях и т.д. Программа также даст советы и рекомендации по правильному уходу за кожей.