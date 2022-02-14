Huawei создала камеру для анализа состояния кожи лица

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Huawei создала камеру для анализа состояния кожи лицаСистема даёт советы по уходу за кожей
Благодаря новому патенту стало известно, что Huawei работает над технологией 3D-камеры, которая позволит анализировать состояние кожи лица.
В патентной документации подробно описывается система с тремя камерами, способная делать трехмёрные изображения лица. Система выглядит необычно: камеры расположены по кругу, а в центре модуля камеры находится большой дисплей. Впрочем, это может быть не конечным дизайном.
Во время снятия 3D-модели лица на экране будут отображаться инструкции. Вполне вероятно, что пользователю придётся подвигать головой в процессе.
В результате система выдаст подробные сведения о ваших порах, морщинах, прыщах, чёрных точках, покраснениях и т.д. Программа также даст советы и рекомендации по правильному уходу за кожей.
Источник: Gizmochina