Huawei существенно обновит спутниковую связь для смартфонов

Опубликовано 03 января 2026, 18:001 мин.
Huawei существенно обновит спутниковую связь для смартфоновГотовит прорыв
Huawei работает над значительным расширением возможностей спутниковой связи в своих смартфонах. Главным новшеством станет поддержка связи сразу с тремя типами спутников: для обмена сообщениями через систему «Бэйдоу», для голосовых вызовов через спутники «Тяньтун» и для доступа в интернет через низкоорбитальные спутники.
Последние находятся ближе к Земле, что позволяет обеспечить более стабильное соединение, «похожее на обычную мобильную связь», даже в «самых отдалённых районах». По данным инсайдеров, уже во втором квартале 2026 года технология может появиться в новых моделях.
Сейчас такая трёхдиапазонная спутниковая связь доступна только в складном смартфоне Huawei Mate X6. Компания планирует начать публичное тестирование интернета через низкоорбитальные спутники уже во второй половине 2025 года, а к весне-лету 2026 года — внедрить технологию в более широкий круг устройств.