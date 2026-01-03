Huawei существенно обновит спутниковую связь для смартфонов

Последние находятся ближе к Земле, что позволяет обеспечить более стабильное соединение, «похожее на обычную мобильную связь», даже в «самых отдалённых районах». По данным инсайдеров, уже во втором квартале 2026 года технология может появиться в новых моделях.

Сейчас такая трёхдиапазонная спутниковая связь доступна только в складном смартфоне Huawei Mate X6. Компания планирует начать публичное тестирование интернета через низкоорбитальные спутники уже во второй половине 2025 года, а к весне-лету 2026 года — внедрить технологию в более широкий круг устройств.