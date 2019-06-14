Huawei тестирует новый Android, несмотря на санкции

Источники сообщают, что Huawei проводит внутренние тесты новой версии EMUI 10. Интереснее всего то, что она имеет полный пакет сервисов Google. Скорее всего, владельцы смартфонов компании всё-таки смогут обновить устройства до последней версии Android.

Источник смог посмотреть тестовую версию оболочки для Huawei P30 Pro, вышедшего на глобальном рынке. По его словам, EMUI 10 заметно ускорила работу смартфона. Также у оболочки сменился логотип.

Напомним, недавно административно-бюджетное управление Белого дома заявило, что продлевает период временной лицензии для Huawei на два года. Это значит, что пока срок не истечёт, компания будет иметь право продолжать сотрудничать с американскими партнёрами.