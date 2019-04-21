Huawei: У Mate X не будет таких же проблем, как у Galaxy Fold

Напомним, Galaxy Fold получил большое количество критики после того, как журналисты, тестировавшие смартфон, сообщили о массовых поломках. На фоне скандала Huawei заявила, что повысила стандарты тестирования модели Mate X на производственной линии, дабы избежать подобных проблем. Китайцы уверяют, что проблем с экраном или защитным слоем у складного флагмана не будет. Стоит отметить, что сама конструкция смартфона отличается от конструкции Galaxy Fold. Mate X складывается экраном наружу.

20 апреля Huawei запустила производство небольшой партии для запуска Mate X на территории Китая. Продажи смартфона начнутся в июне.