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Huawei: У Mate X не будет таких же проблем, как у Galaxy Fold

Начало продаж складного флагмана запланировано на июнь
Представители компании Huawei сообщили, что начали производство пробной партии складного смартфона Mate X. По их словам, модель будет гораздо надёжнее, чем Galaxy Fold.

Напомним, Galaxy Fold получил большое количество критики после того, как журналисты, тестировавшие смартфон, сообщили о массовых поломках. На фоне скандала Huawei заявила, что повысила стандарты тестирования модели Mate X на производственной линии, дабы избежать подобных проблем. Китайцы уверяют, что проблем с экраном или защитным слоем у складного флагмана не будет. Стоит отметить, что сама конструкция смартфона отличается от конструкции Galaxy Fold. Mate X складывается экраном наружу.

20 апреля Huawei запустила производство небольшой партии для запуска Mate X на территории Китая. Продажи смартфона начнутся в июне.

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