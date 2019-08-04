Huawei убеждена, что 5G пока никому не нужен

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сообщил, что в текущем году компания поставит на рынок около 600 000 единиц Mate 20 X 5G. В следующем году планируется объём в 1,5 миллиона единиц. Это совсем небольшие для Huawei показатели. Например, в марте компания раскрыла общий объём поставок смартфонов серии Mate 20, и он оказался равен 10 миллионам устройств.

Huawei мыслит реалистично. Сторонние аналитики также уверены, что до 2021 года не стоит ожидать роста продаж устройств с поддержкой 5G. Всё логично: пока не развита на достаточном уровне инфраструктура сетей, девайсы пользоваться популярностью не будут.