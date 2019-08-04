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Huawei убеждена, что 5G пока никому не нужен

Компания не ожидает высоких продаж Mate 20 X 5G
Недавно Huawei запустила в Китае продажи первого серийного смартфона с поддержкой сетей пятого поколения — Mate 20 X 5G. Как выяснилось, компания не ждёт хороших продаж новинки.

Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei) сообщил, что в текущем году компания поставит на рынок около 600 000 единиц Mate 20 X 5G. В следующем году планируется объём в 1,5 миллиона единиц. Это совсем небольшие для Huawei показатели. Например, в марте компания раскрыла общий объём поставок смартфонов серии Mate 20, и он оказался равен 10 миллионам устройств.

Huawei мыслит реалистично. Сторонние аналитики также уверены, что до 2021 года не стоит ожидать роста продаж устройств с поддержкой 5G. Всё логично: пока не развита на достаточном уровне инфраструктура сетей, девайсы пользоваться популярностью не будут.

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