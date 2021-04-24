Huawei убрала 5G ещё из одного смартфона

В декабре прошлого года Huawei представила Nova 8 и Nova 8 Pro — оба с поддержкой 5G. Однако компания почему-то вырабатывает новый тренд — выпускать 4G-версии таких смартфонов. Так случилось и с Huawei Nova 8 Pro. Модель с приставкой «4G» предлагается в четырёх цветах — чёрном, синем, зелёном и белом.

Новая версия тоже поставляется с процессором Kirin 985, но в варианте без поддержки 5G. В остальном характеристики Huawei Nova 8 Pro остались неизменны.

К сожалению, стоимость Huawei Nova 8 Pro 4G, и как и старт продажи, неизвестны. Такой смартфон мог бы быть актуален для российского рынка.